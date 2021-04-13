В мире четыре недели подряд растет смертность от коронавируса, - ВОЗ
В нескольких странах Азии и Ближнего Востока, говорят в организации, наблюдается значительный рост заболевания на COVID-19.
Фото: cis.minsk.by
Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, пишет Фокус, что заражений коронавирусом растет семь недель подряд, а количество смертей увеличивается четыре недели подряд. Об этом он сообщил на брифинге.
"В январе и феврале в мире наблюдалось снижение числа случаев COVID-19 в течение шести недель подряд. К настоящему времени мы наблюдаем рост числа случаев заболевания в течение семи недель подряд и рост числа смертей в течение четырех недель", — сказал Гебрейесус.
По его словам, в нескольких странах Азии и Ближнего Востока наблюдается значительный рост случаев заражений коронавирусом.
"И это несмотря на то, что в настоящее время во всем мире введено более 780 миллионов доз вакцины", — говорит глава ВОЗ.
Напомним, ранее ВОЗ раскритиковала текущее распределение вакцин между богатыми и бедными странами, назвав ситуацию "шокирующим дисбалансом". Ранее Гебреисус говорил, что мир столкнулся с "катастрофическим моральным провалом" из-за неравного распределения вакцин. Он добавлял, что подход "я – в первую очередь" обречен на провал, так как он лишь продлит пандемию коронавируса.
Кроме того, в ВОЗ заявляли, что темпы вакцинации от коронавируса в Европе неприемлемо медленные. Организация рекомендовала европейским странами увеличить производство вакцин, а также использовать все имеющиеся запасы.
09:53 13/04/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение