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В мире четыре недели подряд растет смертность от коронавируса, - ВОЗ

В нескольких странах Азии и Ближнего Востока, говорят в организации, наблюдается значительный рост заболевания на COVID-19.

Фото: cis.minsk.by

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, пишет Фокус, что заражений коронавирусом растет семь недель подряд, а количество смертей увеличивается четыре недели подряд. Об этом он сообщил на брифинге.

"В январе и феврале в мире наблюдалось снижение числа случаев COVID-19 в течение шести недель подряд. К настоящему времени мы наблюдаем рост числа случаев заболевания в течение семи недель подряд и рост числа смертей в течение четырех недель", — сказал Гебрейесус.

По его словам, в нескольких странах Азии и Ближнего Востока наблюдается значительный рост случаев заражений коронавирусом.
 
"И это несмотря на то, что в настоящее время во всем мире введено более 780 миллионов доз вакцины", — говорит глава ВОЗ.

Напомним, ранее ВОЗ раскритиковала текущее распределение вакцин между богатыми и бедными странами, назвав ситуацию "шокирующим дисбалансом". Ранее Гебреисус говорил, что мир столкнулся с "катастрофическим моральным провалом" из-за неравного распределения вакцин. Он добавлял, что подход "я – в первую очередь" обречен на провал, так как он лишь продлит пандемию коронавируса.

Кроме того, в ВОЗ заявляли, что темпы вакцинации от коронавируса в Европе неприемлемо медленные. Организация рекомендовала европейским странами увеличить производство вакцин, а также использовать все имеющиеся запасы.
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