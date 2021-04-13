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Михаила Кирилюка и еще нескольких юристов 19 февраля. Юрист рассказывал, Напомним, квалификационная комиссия по вопросам адвокатской деятельности приняла решение о лишении лицензии адвокатаи еще нескольких юристов 19 февраля. Юрист рассказывал, пишет tut.by, что вопрос о лишении его лицензии поднимали за «некорректные выражения в отношении государственных органов», высказанные юристом на персональной странице в Facebook.





В Минюсте заявляли, что по данным комиссии, Кирилюк допустил в глобальной компьютерной сети Интернет публичные заявления, содержащие грубые, бестактные выражения в отношении представителей государственных органов, что является недопустимым. Такие действия назвали дискредитирующими звание адвоката и адвокатуру, что относится к проступку, несовместимому со званием адвоката, и влечет прекращение действия лицензии.





Какие именно заявления из двух публикаций, по которым возникли вопросы, стали причиной лишения лицензии и что именно он своими словами нарушил, адвокату не разъяснили, указывает Михаил Кирилюк.





Сам адвокат не присутствовал в зале суда, так как находится за границей. Его представитель Андрей Мочалов ходатайствовал о том, чтобы Кирилюк выступал по видеосвязи через скайп. Однако его просьбу судья Ольга Гусакова отклонила.





Кирилюк в жалобе настаивает, что в его высказываниях, к которым у комиссии были претензии, оскорблений в чей-либо адрес нет, и просит суд отменить решение Минюста.





Представитель Минюста заявила, что адвокат обязан соблюдать законодательство и следовать профессиональной этике. Из ее объяснений следует, что Михаил Кирилюк допустил некорректные, грубые, бестактные выражения в адрес госструктур.





— Если он в публичных публикациях использует такие слова, это не соответствует профессиональной этике, — заявила представитель Минюста. Какие именно слова подразумеваются, в судебном заседании так и не прозвучало. Однако представитель ведомства отмечает, что претензии у комиссии были к двум публикациям на странице Кирилюка в социальной сети.





На вопрос представителя адвоката, анализировали ли эти высказывания специалисты в лингвистике, сторона Минюста сообщила, что не обязательно быть лингвистами, чтобы понимать некорректность высказываний лишенного лицензии адвоката, они базировались на внутреннем понимании корректности этих высказываний.





А на заявление Мочалова о том, что Кирилюк высказывал свое мнение как человек, представитель Минюста отметила, что он прежде всего является адвокатом.





Сам Кирилюк считает, что заявления, которые он делал как физическое лицо, не могут быть основанием для привлечения к ответственности за совершение действий, дискредитирующих звание адвоката и адвокатуры.





Как следует из пункта 1 «Правил профессиональной этики адвоката», настоящие правила представляют собой свод положений, определяющих требования, предъявляемые к личности адвоката и его поведению при выполнении профессиональных обязанностей. Таким образом, указанные нормативные правовые акты устанавливают требования, предъявляемые к адвокату в момент осуществления им своей профессиональной деятельности, утверждает адвокат в жалобе.





Он указывает, что свобода мнений, убеждений и их свободное выражение гарантируется статьей 33 Конституции, а наличие у гражданина лицензии на право осуществления адвокатской деятельности не может ограничивать гарантированное Конституцией право на выражение личного мнения, если оно изложено в корректной форме.





— Ограничение права адвоката высказывать свое мнение только и исключительно потому, что он является адвокатом, свидетельствует о дискриминации адвокатов как социальной группы по сравнению с лицами, которые не имеют статуса адвоката, что прямо запрещено статьей 22 Конституции, — пишет Кирилюк.





Суд назначит новое заседание, на котором будет рассматривать обращение Михаила Кирилюка.





В прошлом году Михаил Кирилюк защищал баскетболистку Елену Левченко, которой за участие в несанкционированных массовых мероприятиях спортсменке дали 15 суток. Кирилюк является членом Координационного совета и входит в состав Народного антикризисного управления, где отвечает за вопросы юстиции.





Волна лишения адвокатов лицензий





Напомним, в этом году Квалификационная комиссия по вопросам адвокатской деятельности провела несколько внеочередных аттестаций и в несколько этапов лишила лицензии нескольких адвокатов. 19 февраля, кроме Михаила Кирилюка комиссия приняла такое решение в отношении Людмилы Казак, защитницы Марии Колесниковой, а также Константина Михеля и Максима Конона. В Минюсте заявляли, что основанием для рассмотрения указанного вопроса в отношении адвокатов Михеля, Казак и Конона послужили факты совершения ими административных правонарушений.





В начале марта состоялась внеочередная аттестация еще семи адвокатов. «Вследствие недостаточной квалификации» потеряли лицензию адвокаты Андрей Барташевич, Николай Ётка и Елена Шинкаревич. А Дарье Гороховик, Светлане Конновой и Елене Майсене аттестацию отсрочили на шесть месяцев «при условии выполнения рекомендаций квалификационной комиссии, в том числе о прохождении адвокатами повышения квалификации» из-за «неполного соответствия требованиям законодательства».





24 марта на очередном заседании Квалификационной комиссии по вопросам адвокатской деятельности были приняты решения: о неполном соответствии адвокатов Андрея Белохвоста, Александра Емельяненко, Андрея Титова требованиям законодательства с отсрочкой аттестации на шесть месяцев; о невозможности выполнения адвокатами Ольгой Баранчик, Сергеем Зикрацким, Борисом Лесковским, Владиславом Филиповичем своих профессиональных обязанностей вследствие недостаточной квалификации. Также потерял лицензию Владимир Созончук, который защищал политика Николая Статкевича, блогера Дмитрия Козлова и журналистку Екатерину Андрееву (Бахвалову).





16 октября 2020 года было прекращено действие лицензии Александра Пыльченко, адвоката Виктора Бабарико и Марии Колесниковой.





В прошлом году была также прекращена лицензия адвоката Юлии Леванчук, которая работала по делу о защите избитого силовиками предпринимателя Максима Хорошина.





Помимо лишения лицензий, деятельность адвокатов могут ограничить на законодательном уровне. Есть сведения о том, что в Беларуси готовится законопроект «Об изменении законов по вопросам адвокатской деятельности», которым предлагается запретить адвокатам, работающим индивидуально, и адвокатским бюро защищать людей, проходящих по уголовным и административным статьям.





О давлении на белорусских адвокатов, участвующих в политических делах, во время 46-й сессии Совета ООН по правам человека заявлял и Верховный комиссар ООН.





В защиту белорусских адвокатов выступили Американская ассоциация юристов (American Bar Association, ABA), Институт прав человека Международной ассоциации юристов (IBAHRI) и Фонд Дж. Клуни «За справедливость» (CFJ), а также авторитетные российские адвокаты.



