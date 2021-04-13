8 февраля этого года Пружанский райисполком проводил прямую линию – на вопросы жителей отвечала первый заместитель председателя райисполкома Татьяна Воробьева. Жительница Пружан Виктория Онохова-Журавлева поинтересовалась у чиновницы, какими нормативно-правовыми актами определяется и регулируется использование белого и красного цветов в быту. Полученный в ходе телефонного разговора ответ Викторию не устроил, равно как и тот, который позже пришел ей из райисполкома по почте. Поэтому она обратилась с жалобой в вышестоящий орган – Брестский облисполком. 25 марта ей пришел ответ за подписью заместителя председателя облисполкома Валерия Ребковца. Однако и в нем женщина не нашла ответ на интересующий ее вопрос и она обжаловала его в суд Ленинского района Бреста. Рассмотрение гражданского дела состоялось 12 апреля.





В исковом заявлении Виктория попросила суд признать ответ облисполкома незаконным и обязать дать полный всесторонний ответ на поставленные в ее обращении вопросы. В суде заявительница представляла свои интересы сама. Она поддержала свою жалобу.





«Я задала вопрос о том, какими нормативно-правовыми актами определяется и регулируется использование белого и красного цветов в быту. Мой вопрос был обусловлен тем, что мне нравится сочетание белого и красного цветов, однако, являясь законопослушной гражданкой, я хочу руководствоваться в своих действиях рамками закона и в случае, если есть законодательное ограничение на использование этого сочетания, буду избегать его использования в обиходе», – пояснила Онохова-Журавлева в суде.





В ответе, который пришел после телефонной линии из райисполкома, говорилось, что само по себе использование белого и красного цветов законодательством не регламентируется, но в то же время при наличии иных факторов указанная цветовая гамма может быть расценена как несанкционированное массовое мероприятие. Никаких ссылок на законодательство, кроме упоминания закона о массовых мероприятиях, в письме указано не было. Поэтому Викторая Онохова-Журавлева обратилась в облисполком. В своем письме она перечислила пункты, в которых, по ее мнению, ответ Пружанского райисполкома не соответствует предъявляемым законом требованиям.





«Я продолжала надеяться, что получу обстоятельный ответ на мой первоначальный вопрос и на дополнительные вопросы, которые возникли из-за некомпетентного ответа Пружанского райисполкома», – заявила она в суде.





Однако и в облисполкоме, по мнению Виктории, не смогли ответить на ее вопросы. В частности, в нем нет ссылки на нормативно-правовые акты, на основании которых определенные цвета, в данном случае белый и красный, отождествляются с пр естным движением.





Интересы облисполкома в суде представляли заместитель начальника управления юридического сопровождения и юридической экспертизы главного управления юстиции Брестского облисполкома Денис Кондрусевич и заместитель начальника управления по работе с обращениями граждан и юридических лиц Брестского облисполкома Виктория Патейчук. Они заявили, что с жалобой не согласны, ответ облисполкома от 25 марта – законный и обоснованный, ответ, который дал Пружанский райисполком, – объективный и соответствует установленным законодательствам требованиям. В удовлетворении жалобы Виктории Оноховой-Журавлевой на действия облисполкома его представители попросили отказать.





Во время прений Виктория обратила внимание суда на то, что в возражениях облисполкома на ее иск фигурирует вопрос «Какая нормативно-правовая база запрещает использование БЧБ-символики?», в то время как ее вопрос звучал так: «Какая нормативно-правовая база регламентирует или запрещает использование белого и красного цвета в быту?».

«Целью моего первичного обращения было прояснить юридические нормы использования цветов в быту, для того, чтобы невольно не совершить административное правонарушение. Поэтому я хотела в райисполкоме и дальше в облисполкоме выяснить, является ли украшение красными шарами белой елки использованием протестной символики. По сей день эта информации для меня не прояснена», – сказала истица.





Представитель ответчика Денис Кондрусевич в прениях отметил, что в возражениях делалась ссылка на то, как обращение Виктории было записано в контрольно-регистрационной карточке во время прямой линии Пружанского райисполкома. Соответственно, эта карточка исследовалась во время рассмотрении обращения и на основании этого облисполком готовил ответ.





Решение по делу суд огласит 13 апреля в 16.00.



