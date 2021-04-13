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Мингорисполком не видит необходимости в переименовании улицы Маркса в улицу Василя Быкова. И вот почему

Горожане получили коллективный ответ на свое обращение.

Мингорисполком не видит необходимости в переименовании улицы Маркса в улицу Василя Быкова. И вот почему
Они просили организовать общественное обсуждение по вопросу переименования улицы Маркса. Предлагались два альтернативных варианта названия: Подгорная, так она называлась раньше, звучало предложение и о переименовании этой улицы в улицу Василя Быкова, пишет blizko.by. 

Ответ на обращение подписал заместитель председателя Мингорисполкома.
 


Из ответа следует, что минские власти не видят необходимости в организации общественных обсуждений для того, чтобы улица Маркса стала улицей Быкова. А все потому что, «переименование элементов улично-дорожной сети создадут значительные неудобства гражданам и потребует финансовых затрат».
 
При этом, в Мингориспполкоме сообщают, что имя Василя Быкова значится в перечне имен для увековечивания в топонимике Минска. 
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