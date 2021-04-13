В Гомеле в автобусе Солодуха раздавал маски и билеты на концерт

В Гомеле в автобусе Александр Солодуха раздавал защитные маски и билеты на концерт. Как пишут "Гомельские ведомости", билет мог получить только тот пассажир, "который был вооружен средствами индивидуальной защиты".