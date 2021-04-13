В Гомеле в автобусе Солодуха раздавал маски и билеты на концерт
В Гомеле в автобусе Александр Солодуха раздавал защитные маски и билеты на концерт. Как пишут "Гомельские ведомости", билет мог получить только тот пассажир, "который был вооружен средствами индивидуальной защиты".
Солодуха в автобусе / newsgomel.by
При этом певец признался, передает Еврорадио, что очень хочет, чтобы пандемия закончилась и "все наконец сняли маски". А пока посоветовал жителям Гомеля себя беречь.
Солодуха в автобусе / newsgomel.by
07:49 13/04/2021
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