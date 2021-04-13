В Минске вводят новые ограничения из-за коронавируса
Новшества коснулись проведения массовых мероприятий: концерты и спортивные состязания разрешены, но с некоторыми условиями.
В Минске вводят новые ограничения из-за коронавируса, соответствующее решение принял Мингорисполком, пишет Sputnik.
В комплексный план санитарно-противоэпидемических мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения инфекции COVID-19, внесены изменения.
Теперь проводить культурные и спортивные массовые мероприятия (в концертных залах, театрах, цирках, кинотеатрах, физкультурно-оздоровительных мероприятий) можно только в наполовину заполненных залах и при рассадке зрителей с учетом социальной дистанции – на 1-1,5 метра друг от друга.
Масочный режим в стране
В Минске масочный режим ввели 12 ноября 2020 года. Носить средства защиты обязали всех в общественном транспорте, метро, такси и маршрутках. Решением мэрии руководители организаций различных форм должны были принять необходимые меры по соблюдению санитарно-противоэпидемических мероприятий. За нарушение масочного режима владельцев заведений могут оштрафовать.
С 18 ноября ношение защитных масок стало обязательным по всей стране.
Ранее в Минздраве заявляли, что носить маски белорусам придется до тех пор, пока не закончится пандемия коронавируса.
07:43 13/04/2021
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