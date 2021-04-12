Адвокат Сергей Зикрацкий. Четвертый день суда над журналистками Белсата. Екатерине Андреевой и Дарье Чульцовой вынесли приговор. Им присудили два года в колонии общего режима. Минск, Беларусь. 18 февраля 2021 года. Фото: АВ / Белсат





Сергей Зикрацкий, известный адвокат, который защищал в том числе и нашу коллегу Екатерину Андрееву, сообщил в своем Facebook о продаже картины художницы Ольги Якубовской, пишет Белсат.





Адвокат отмечает, что стремится достойно завершить свою деятельность по защите обвиняемых. После аннулирования адвокатской лицензии, Сергей Зикрацкий занимается и поиском работы для уволенных работников.





«По закону мои работники имели право на компенсацию в размере двухмесячного оклада в связи с увольнением из-за прекращения моей деятельности. Для меня это совсем немаленькие деньги. У меня не было возможности за один раз заплатить двухмесячную зарплату 3 уволенным работникам. Люди пошли на встречу – и написали заявления об увольнении по соглашению сторон», – пишет Сергей Зикрацкий.





Картина, которую выставил на аукцион адвокат. Фото: Сергей Закрацкий / Facebook





Бывший адвокат сообщает, что имеет часть денег, чтобы оплатить положенное работникам. А чтобы собрать достаточное количество – решил выставить картину на аукцион.





Аукцион проходит прямо в комментариях к соответствующему посту Зикрацкого в Facebook.