Адвокат Зикрацкий выставил на аукцион картину, чтобы рассчитаться с уволенными работниками
Адвокат Сергей Зикрацкий выставил на аукцион картину «Страж закона», которую ему подарила художница Ольга Якубовская. Деньги за продажу картины Сергей Зикрацкий направит на выплату помощи бывшим работникам своего юридического агентства, которое закрылось из-за того, что адвокату не продлили лицензию по политическим мотивам. Аукцион по продаже картины проходит в Facebook Сергея Зикрацкого.
Адвокат Сергей Зикрацкий. Четвертый день суда над журналистками Белсата. Екатерине Андреевой и Дарье Чульцовой вынесли приговор. Им присудили два года в колонии общего режима. Минск, Беларусь. 18 февраля 2021 года. Фото: АВ / Белсат
Сергей Зикрацкий, известный адвокат, который защищал в том числе и нашу коллегу Екатерину Андрееву, сообщил в своем Facebook о продаже картины художницы Ольги Якубовской, пишет Белсат.
Адвокат отмечает, что стремится достойно завершить свою деятельность по защите обвиняемых. После аннулирования адвокатской лицензии, Сергей Зикрацкий занимается и поиском работы для уволенных работников.
«По закону мои работники имели право на компенсацию в размере двухмесячного оклада в связи с увольнением из-за прекращения моей деятельности. Для меня это совсем немаленькие деньги. У меня не было возможности за один раз заплатить двухмесячную зарплату 3 уволенным работникам. Люди пошли на встречу – и написали заявления об увольнении по соглашению сторон», – пишет Сергей Зикрацкий.
Картина, которую выставил на аукцион адвокат. Фото: Сергей Закрацкий / Facebook
Бывший адвокат сообщает, что имеет часть денег, чтобы оплатить положенное работникам. А чтобы собрать достаточное количество – решил выставить картину на аукцион.
Аукцион проходит прямо в комментариях к соответствующему посту Зикрацкого в Facebook.
07:27 13/04/2021
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