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Госпогранслужба Украины ввела дополнительные ограничения на границе с Беларусью

На границе с Беларусью в пределах Ровенской области с 12 апреля до 31 декабря 2021 года введены временные ограничения. Об этом сообщило Северное управление Госпогранслужбы Украины в Facebook.


Дополнительные ограничения ввели в пределах Березовской, Старосельской, Высоцкой, Милячской, Локницкой и Заречненской объединенных территориальных общин Сарненского и Варашского районов.

Под запрет попадают:

любые работы с 22.00 до 6.00 в полосе от погранзнаков в глубину пограничной полосы на расстояние до 100 метров (кроме сельхозработ);

передвижение транспорта и людей (кроме техники и оборудования, задействованных в сельхозработах) по дорогам, которых нет в реестре автодорог, ведущим к линии госграницы и не проходящим через пункты пропуска (с 22.00 до 6.00);

стоянка транспорта и техники на обочинах дорог между линией госграницы и пунктами пропуска (кроме случаев пересечения госграницы и стоянки из-за неисправности);

движение транспорта в объезд дорог, посадка и высадка людей, разгрузка или погрузка имущества между линией госграницы и пунктами пропуска;

любые полеты легкомоторных летательных аппаратов и беспилотников без информирования пограничников;

водителям транспорта, начальникам поездов и проводникам вагонов – подвозить в контролируемый пограничный район и вывозить из него людей, не имеющих документов;

остановка поездов (кроме пассажирских) при въезде на таможенную территорию Украины от линии государственной границы до железнодорожной станции Сарны и в обратном направлении;

выход судов и плавсредств на озера и водоемы, которые находятся в пограничном районе (в том числе проведение водолазных работ).


Причины ограничений в Госпогранслужбе не сообщили – отметили только, что они вводятся "с целью усиления контроля за соблюдением пограничного режима, предупреждения правонарушений и защиты национальной безопасности".
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