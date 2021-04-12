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- Инцидент произошел 10 апреля, в субботу. У нас в Спасском городке трое детей 7-8 лет нашли противотанковую мину. Они рассказали, что боеприпас находился за жилым домом на улице Комарова. Дети играли миной в футбол, а потом принесли ее к подъезду и положили на скамейку. Я это увидела в окно и рассказала мужу. Мы вызвали милицию, - рассказала жительница дома.





Она добавила, что мина хоть и была без взрывателя, но всех жильцов подъезда эвакуировали.





- Была оцеплена территория. Работали спасатели и сотрудники милиции. Меня очень поразила беспечность детей, - подчеркнула женщина.





Опасную находку забрали саперы.