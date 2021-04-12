+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Санкции Репрессии Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

В Полоцке дети нашли мину, играли ей в футбол, а потом принесли к подъезду жилого дома

В Полоцке трое детей нашли мину, играли ей в футбол, а потом принесли к подъезду жилого дома. Проводилась эвакуация.

Фото: читатели портала Gorod214.by

 Об этом сообщает портал Gorod214.by.

- Инцидент произошел 10 апреля, в субботу. У нас в Спасском городке трое детей 7-8 лет нашли противотанковую мину. Они рассказали, что боеприпас находился за жилым домом на улице Комарова. Дети играли миной в футбол, а потом принесли ее к подъезду и положили на скамейку. Я это увидела в окно и рассказала мужу. Мы вызвали милицию, - рассказала жительница дома.

Она добавила, что мина хоть и была без взрывателя, но всех жильцов подъезда эвакуировали.

- Была оцеплена территория. Работали спасатели и сотрудники милиции. Меня очень поразила беспечность детей, - подчеркнула женщина.

Опасную находку забрали саперы.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Моя реакция на статью Павла Усова.
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...
Уладзiмiр Някляеў
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ФОРУМЕ КАЛИНОВСКОГО
Ольга Карач
Лия Ахеджакова о новом фильме про Беларусь!
Канапацкая Ганна
Почему Кремль не даст уйти Лукашенко
Михаил Пастухов
С ДНЕМ КОНСТИТУЦИИ 1994 ГОДА!
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]