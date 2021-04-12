В московском фитнес-клубе убили вора в законе





"О причине убийства пока говорить рано, преступник на данный момент не задержан", – сказал собеседник агентства.





Официального подтверждения личности убитого пока не последовало, однако другой источник агентства рассказал, что убийство произошло в фитнес-клубе, который находится в жилом комплексе бизнес-класса "Алые Паруса". Мужчину застрелили во время занятий на кардиотренажере.





Следственный комитет России сообщил, что днем в понедельник неизвестный выстрелил в мужчину в фитнес-клубе на улице Авиационной, после чего скрылся. От полученных ранений потерпевший скончался на месте.





По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 105 УК РФ (убийство), ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия).





Как сообщает "МК" со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах, рассматривается две версии убийства. Это могло стать местью за сотрудничество с правоохранительными органами, либо же за возможную причастность к заказному убийству другого авторитета – Надира Салифова, или Лоты Гули, застреленного в августе прошлого года в Стамбуле.











