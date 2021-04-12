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Россия решила приостановить авиасообщение с Турцией

По "случайному совпадению" произошло это вскоре после того, как президент Эрдоган отказался признавать Крым российским.


Россия решила приостановить авиасообщение с Турцией из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в стране. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в одной из авиакомпаний, а также федерального чиновника.

Так, 12 апреля оперативный штаб по борьбе с коронавирусом принял решение частично ограничить перелеты в Турцию на полтора месяца — с 15 апреля по 1 июня. Уточняется, что новые меры коснутся чартерных рейсов, о регулярных перевозках не сообщается.

При этом, как пояснил один из источников, эвакуация отечественных туристов из страны проводиться не будет, однако будет их плановый вывоз.

В начале апреля несколько государств признали Турцию эпидемиологически опасной страной из-за высоких темпов заболеваемости коронавирусом. В последние несколько дней суточный прирост инфицированных составляет почти 50 тысяч человек, что является рекордным числом с начала пандемии.
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