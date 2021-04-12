Жуткая авария под Бобруйском: водитель вылетел в окно, машину тушили березовым соком
Как сообщают очевидцы в сообществе Вконтакте «Беларусь live», 11 апреля на подъезде к Бобруйску произошла жесткая авария.
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Легковой автомобиль вылетел с дороги и несколько раз перевернулся. Водителя при этом выбросило в окно, но к счастью, как сообщают очевидцы, он остался жив. Автомобиль задымился, оказавшиеся во время ДТП поблизости люди начали тушить его березовым соком, чтобы предотвратить пожар.
Как сообщили TUT.BY в ГАИ, авария произошла неподалеку от деревни Бибковщина. За рулем Hyundai находился 33-летний бобруйчанин, который не выбрал безопасную скорость движения и не справился с управлением, из-за чего вылетел в кювет. По предварительной информации, мужчина был трезв. Он госпитализирован с травмами груди, головы и живота.
Очеивдец сообщил Onliner.by, что водитель вылетел через заднее стекло, подушки безопасности сработали. Спидометр показывал 135 — 140 км/ч.
19:37 12/04/2021
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