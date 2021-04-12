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Мэр Минска недоволен темпами вакцинации в столице

От коронавируса в Минске привились более 22 тысяч человек, сообщила пресс-служба Мингорисполкома в понедельник.



На оперативном совещании комитета 12 апреля обсуждали эпидемиологическую обстановку в столице. По последним данным, в Минске от коронавируса привились более 22 тысяч граждан. Вакцинировался от COVID-19 каждый третий медработник.

"Вакцинацию прошли 73% работников учреждений с круглосуточным пребыванием детей и взрослых, 32% медработников, 13,8% работников социальной сферы и 9,8% работников системы образования столицы", – говорится в сообщении.

Глава Мингорисполкома Владимир Кухарев посчитал, что такие темпы вакцины недостаточные и потребовал в ближайшие две недели "в корне изменить ситуацию". Сейчас главная задача – увеличить охват работников образования, здравоохранения и соцсферы.

В Беларуси массовая вакцинация от коронавируса стартовала 8 апреля.

До этого вакцину от коронавируса получали группы профессионального риска – врачи, учителя, соцработники. Всеобщая вакцинация медработников в республике началась 19 января.

Теперь прививки делают и тем, кто заранее записывался в лист ожидания вакцины. Доступны два препарата: китайский "Синофарм" и российский "Спутник V".

Запись на вакцинацию продолжается, это можно сделать через сайт своей поликлиники или по телефонам колл-центров. В апреле в оборот должна поступить вакцина "Спутник V", произведенная на предприятии "Белмедпрепараты" по российским технологиям. К ее промышленному изготовлению в Беларуси приступили 25 марта. Планируется выпускать до 500 тысяч доз ежемесячно.
Sputnik
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