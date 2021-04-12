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Страны Европы вряд ли откроются для туристов раньше августа

Страны Европы вряд ли откроют границы для туристов раньше августа-сентября, считает генеральный директор Европейской туристической ассоциации (ETOA) Том Дженкинс.




"Многие страны сейчас пытаются разрешить туристам путешествовать к концу мая, но я не думаю, что к этому времени откроются много направлений. Июнь-июль - самые ранние месяцы, когда Европа может открыться. Но не похоже, что реальные объемы туристов будут прибывать из любой страны (...) до августа-сентября", - сказал он на онлайн-конференции "OTM: лето 2021".

Эксперт также заметил, что туротрасль во всем мире остается в кризисе из-за продолжающейся неопределенности. "Мы не знаем, когда откроется для туризма та или иная страна, каковы критерии, которые смогут позволить стране открыться. Мы этого не знаем, поэтому не можем что-то продавать. Существует также нехватка координации между странами", - сказал эксперт.

ETOA объединяет около 1,2 тыс. компаний, работающих в сфере туризма. Это туроператоры, турагентства, принимающие компании, онлайн трэвел-агентства.
АФН
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