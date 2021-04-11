Чтобы быть с мужем - пинчанка стала дальнобойщицей





Традиционно муж на заработках, а жена в это время дома. Но супруга Надежда Козлова очень сильно скучала во время командировок мужа. И тогда молодая семья нашла очень нетрадиционный выход из ситуации. Надежда примерила на себя роль жены-декабристки.





Супруга пошла по стопам мужа и стала водителем-международником. Для этого она прошла ряд обучений и долго ждала вакансии в подходящую компанию. Но желание быть всегда с мужем, путешествовать по миру и получать новые впечатления перевели все тяготы и невзгоды.





Надежда отучилась на категорию C и Е (С – автомобили с максимальной массой более 3,5 тонн, Е – право управления составами и грузовым прицепом). Также она получила категорию ADR (перевозка опасных грузов) и отучилась на код 95 (курсы водителей международного класса в Европе).





Пришел черед и визы. Она оказалась рабочей класса D (безлимитное время пребывания). Надежда открыла карточку в тахограф-чип (карта памяти об активностях и паузах водителям за последний месяц рейсов).





Полгода Надежда ждала очереди в хорошую компанию. И, наконец, добилась своей цели. Затраты на достижение цели обошлись в 1200 y.e.





Молодая семья Козловых не собирается останавливаться на достигнутом результате. Теперь они планируют завести ютуб-канал, где будут рассказывать о своих приключениях.





В группе «Zello Пинск ГАИ» в ВК уже нашлись и те, кто поддержал девушку в ее будущем нелегком труде:





«Знаете, девушка отлично выглядит. Как по мне, у девушки офигенная сила духа. Она поставила цели и добивается их. Рядом муж, который поддерживает, а не давит стереотипами.





В общем, молодцы ребята. Не слушайте никого. Ваша жизнь».





Но кто-то и скептически отнесся к постоянству работы девушки в этой профессии:





«Эта история только до появления ребенка, а потом всё. Хотя, может, они не хотят детей или решили подзаработать перед их появлением, тогда вперёд!».