По факту пыток жителя Молодечно уголовное дело завели в Литве





Виталий Олейник работает в Минске. Там его и задержали вечером 23 сентября в центре столицы, сообщает Житель Молодечноработает в Минске. Там его и задержали вечером 23 сентября в центре столицы, сообщает rh.by





Олейник в Литве обратился к экспертизе людей, имеющих опыт работы с универсальной юрисдикцией, а также к следователям. Они исследовали материалы по делу Олейника и завели уголовное дело, жителя Молодечно признали потерпевшим.





Также Олейнику удалось добиться отмены в Минской областной прокуратуре постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по факту насилия в отношении него в Жодинской тюрьме.





Дело проходит дополнительную проверку, команда Олейника потребовала привлечь к ответственности тех, кто отказался сразу заводить дело.





В обжаловании решения суда Центрального района Минска об аресте Олейника дошли до Верховного суда. Заявили отвод всему составу Верховного суда.