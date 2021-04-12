Режиссер из Беларуси снимет для Netflix сериал про 90–е





Netflix хочет выпускать сериалы для России и обсуждает четыре-пять проектов с местными продюсерами, рассказали “Коммерсантъ” источники на рынке.





Один из проектов Netflix — драматическая история, происходящая в 1990-х, по сценарию Михаила Шприца. По словам собеседников агентства, он предлагал сценарий нескольким российским видеоплатформам, но безуспешно.





Производить сериал будет кинокомпания «Русское», которой принадлежат права на сценарий, это постоянный подрядчик телеканала «Россия 1». Режиссером выступит Дарья Жук, известная драмой «Хрусталь», которая в 2018 году выдвигалась на «Оскар» от Беларуси.





В кинокомпании «Русское» отказались от комментариев; в Netflix не ответили на запрос.





Netflix крайне требовательно подходит к производству, «очень жесткий контроль за каждой копейкой, каждым дублем», отмечает один из продюсеров, обсуждающий с платформой свой проект.





Стоимость проектов собеседники издания не называют. Один из них говорит, что Netflix собирался «оставаться в рамках рыночных реалий, но наши платформы эти реалии уже разогнали».