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Прокоповича лишили последней должности

Экс-глава Национального банка Беларуси Пётр Прокопович лишился должности главы наблюдательного совета БПС-Сбербанка — одного из крупнейших по активам банков страны.


Собрание акционеров банка состоялось в конце марта. Тогда же был обновлён состав наблюдательного совета, передает euroradio.fm

Это была последняя официальная должность, которую занимал 78-летний строитель по образованию, но при этом "ветеран" белорусской монетарной политики.

Прокопович возглавлял наблюдательный совет БПС-Сбербанка с 2015 года. Туда он был назначен после отставки с поста вице-премьера. Новым главой наблюдательного совета выбран Тимур Козинцев — старший вице-президент Сбербанка, акционера БПС-Сбербанка с долей в 98,43%.

Национальный банк Прокопович возглавлял с 1998 по 2011 год. На время его руководства регулятором пришлась деноминация, крупный финансовый кризис и две девальвации. 

В разное время Прокопович также работал помощником Лукашенко, в Администрации президента, депутатом, занимал должность в правительстве.
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