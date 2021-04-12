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Проснулась совесть или подвело здоровье? Александр Буйнов тоже не приедет на "Славянский базар"

Фамилия известного российского певца Александра Буйнова исчезла из перечня участников торжественного открытия, а также концерта «Золотой хит», который должен пройти в ночь с 16 на 17 июля.


Об участии этого исполнителя в фестивале ранее сообщали Белтелерадиокомпания, ресурс vitbichi.by со ссылкой на официальный сайт фестиваля и «Российская газета».

На личном сайте Александра Буйнова утверждается, что «в ближайшее время концертов не планируется».

Тем не менее певец не выступал ни с какими объявлениями, в его социальных сетях отсутствуют какие-либо дискуссии между сторонниками и противниками его участия в фестивале. Возможно, причина в состоянии здоровья. В прошлом году Буйнов перенес операцию по удалению желчного пузыря и из-за этого пропустил «Славянский базар», пишет tut.by

В сентябре 2020 года звезды белорусской и российской эстрады (в том числе и Александр Буйнов) поддержали Лукашенко и спели о том, что "любимую не отдают". 

Позже директор Буйнова, который записал отрывок для песни «Любимую не отдают», сказала, что артисту просто предложили хороший музыкальный материал и сказали, что исполнить его уже согласились Киркоров и Басков.

— [Буйнов] подумал, что это хорошая компания, чтобы спеть эту песню, — заверила директор артиста. 

О цитате Лукашенко в тексте этой композиции певец, по ее словам, не знал и вообще не думал, что эта песня может быть воспринята как поддержка режима в Беларуси.

Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске» пройдет в этом году в 30-й раз — с 14 по 19 июля.

Известно, что от участия в фестивале уже отказались группа «Рондо» с ее фронтменом Александром Ивановым, Михаил Галустян, украинская певица Maruv, белорусский певец Антон Табала (Homie), российская певица Наташа Королева.

О своем неучастии в фестивале сообщил украинский шоумен Тимур Мирошниченко, который более 10 лет был ведущим этого мероприятия от Украины. Затем на фестиваль отказался ехать уже второй ведущий от Украины — Андрей Доманский.

Но есть и звезды, кто категорически против бойкота фестиваля, например Олег Газманов, Таисия Повалий, Александр Солодуха, Руслан Алехно, ведущие Владимир Березин и Дмитрий Губерниев.
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