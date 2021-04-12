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"А от куда у меня деньги" Огромные очереди в секонд-хенд как апофеоз "беларуского рая"

Как говорят продавцы и поставщики секонд-хенда, спрос на бэушную одежду в Беларуси растет.

В областных городах и райцентрах в дни смены товара к открытию магазинов часто выстраиваются огромные очереди. 

Одну из таких очередей сфотографировал и прислал в редакцию tut.by житель Бреста.
«Толпа в секонд-хенд на старом автовокзале в 8 утра. Открытие в 10 утра. На фото только часть людей, вся толпа не вошла в кадр», прислал он комментарий к снимку.


"Я часто за детским прихожу. Ребенок растет быстро, только успевай покупать. А откуда у меня в декрете деньги на новое, если только один муж работает и квартиру снимаем? В магазине тонкие штанишки и кофточка стоят больше 20 рублей. И это еще дешево. Здесь хорошенькие вещички бывают и за 7 рублей, и за 5. Маечки вообще можно купить за 2−4 рубля", - говорит молодая женщина с годовалым ребенком в коляске в одном из минских секондов. 
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