В областных городах и райцентрах в дни смены товара к открытию магазинов часто выстраиваются огромные очереди.





Одну из таких очередей сфотографировал и прислал в редакцию tut.by житель Бреста.

«Толпа в секонд-хенд на старом автовокзале в 8 утра. Открытие в 10 утра. На фото только часть людей, вся толпа не вошла в кадр», прислал он комментарий к снимку.









"Я часто за детским прихожу. Ребенок растет быстро, только успевай покупать. А откуда у меня в декрете деньги на новое, если только один муж работает и квартиру снимаем? В магазине тонкие штанишки и кофточка стоят больше 20 рублей. И это еще дешево. Здесь хорошенькие вещички бывают и за 7 рублей, и за 5. Маечки вообще можно купить за 2−4 рубля", - говорит молодая женщина с годовалым ребенком в коляске в одном из минских секондов.



