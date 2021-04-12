Роман Мурзич в центре, в накидке с золотистым крестом





Коллеги Мурзича подтвердили, что тот задержан и ждет суда. Пока что точная картина неизвестна, из имеющихся обрывков информации следует, что священника остановили сотрудники спецотряда ГАИ «Тайфун».





У Мурзича это второе задержание без прав в течение года. Возможное наказание ++ штраф 20-50 базовых, общественные работы либо арест до 15 суток.





В понедельник состоится суд, на который приедет Витебский епископ.





Роман Мурзич в районе известен своей принципиальной позицией в отстаивании справедливости. Во время августовских событий он выступил на Докшицкой площади с критикой так называемых отделов идеологии, обвинив их в транслировании лжи и столкновении лбами белорусов. На его костеле висел национальный бело-красно-белый флаг.



