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В Докшицах ждет суда католический священник Мурзич. Говорят, поймали без прав

Докшицкие читатели «Нашей Нивы» сообщают, что в пятницу исчез католический священник из деревни Парафьяново Роман Мурзич. На службе в Докшицах ксендз Виталий призвал за него молиться.

Роман Мурзич в центре, в накидке с золотистым крестом

Коллеги Мурзича подтвердили, что тот задержан и ждет суда. Пока что точная картина неизвестна, из имеющихся обрывков информации следует, что священника остановили сотрудники спецотряда ГАИ «Тайфун».

У Мурзича это второе задержание без прав в течение года. Возможное наказание ++ штраф 20-50 базовых, общественные работы либо арест до 15 суток.

В понедельник состоится суд, на который приедет Витебский епископ.

Роман Мурзич в районе известен своей принципиальной позицией в отстаивании справедливости. Во время августовских событий он выступил на Докшицкой площади с критикой так называемых отделов идеологии, обвинив их в транслировании лжи и столкновении лбами белорусов. На его костеле висел национальный бело-красно-белый флаг.
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