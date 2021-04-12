Беларусь на карте «жиреющей» Европы не самая худая





На карте, составленной телеграм-каналом Theworldmaps, указан средний Индекс массы тела (ИМТ) в каждой стране – отношение веса к росту, используется для классификации ожирения и избыточного веса.



По определению ВОЗ:

- ИМТ больше или равен 25 – избыточная масса тела; - ИМТ больше или равен 30 – ожирение.



В Беларуси ИМТ - 24,5. Для сравнения: в соседней Литве ИМТ 26,3, в Украине - 24,1, в Латвии - 23,6, в Польше и России - 23,1.



