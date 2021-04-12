+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Санкции Репрессии Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Беларусь на карте «жиреющей» Европы не самая худая

В каких европейских странах людей с ожирением больше всего? Ответить на этот вопрос поможет карта, составленная на основании данных ВОЗ.


На карте, составленной телеграм-каналом Theworldmaps, указан средний Индекс массы тела (ИМТ) в каждой стране – отношение веса к росту, используется для классификации ожирения и избыточного веса.

По определению ВОЗ:

- ИМТ больше или равен 25 – избыточная масса тела;
- ИМТ больше или равен 30 – ожирение.


В Беларуси ИМТ - 24,5. 
Для сравнения: в соседней Литве ИМТ 26,3, в Украине - 24,1, в Латвии - 23,6, в Польше и России - 23,1. 
Источник: Виктор Беляев, Thinktanks.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Моя реакция на статью Павла Усова.
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...
Уладзiмiр Някляеў
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ФОРУМЕ КАЛИНОВСКОГО
Ольга Карач
Лия Ахеджакова о новом фильме про Беларусь!
Канапацкая Ганна
Почему Кремль не даст уйти Лукашенко
Михаил Пастухов
С ДНЕМ КОНСТИТУЦИИ 1994 ГОДА!
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]