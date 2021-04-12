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Под Минском продают участок под дачу прямо на болоте

В садовых товариществах Минского района 7 мая с аукциона продадут 13 участков.


Все земельные наделы находятся в пределах 30 километров от МКАД, стартовые цены лотов варьируются от 4 до 5,5 тысячи рублей, отмечает Realt.by. Интересно, что один из участков расположен прямо на болоте. Или на сильно переувлажненной местности.

Участок № 285 в садовом товариществе «Наш родник плюс» уже не раз участвовал в аукционе, но до сих пор остается вакантным, пишет the-village.me. Причина: на участке постоянно стоит вода. Впрочем, на участках слева и справа владельцы как-то смогли построиться.

Это будет самый дешевый лот, который разыграют 7 мая: торги за участок начнутся с 4 тысяч рублей. Помимо этого, победитель обязуется возместить садоводческому товариществу 160 рублей за проведение инженерной инфраструктуры. Всего в кооперативе «Наш родник плюс» 202 участка примерно по 8 соток. Около 15 семей живут здесь круглогодично. Вскоре дачный поселок может быть переведен в разряд населенных пунктов, работа в данном направлении ведется.

Похожий по наполненности водой участок продают в товариществе «Таксист».
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