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Такая динамика первого квартала во многом обусловлена всплеском продаж в марте прошлого года, когда в период девальвации рубля белорусы скупили все складские запасы дилеров.

Падение продаж началось с апреля 2020 года. Основными причинами данного тренда эксперты называют снижение доходов населения, изменение покупательских приоритетов и сворачивание автокредитования.

В 2021 году экономические настроения белорусов не улучшились. Согласно последним данным опроса Нацбанка, большинство населения нашей страны ожидает в будущем инфляцию и рост цен, воздерживается от совершения крупных покупок и предпочитает хранить сбережения в наличности.





Кризисные тенденции в Беларуси усиливаются, что в первую очередь сказывается на продажах дорогих товаров. Скорее всего падение рынка новых автомобилей в этом году продолжится.

Возможно некоторые дилеры закроются, т.к. продажи автомобилей останутся на нулевом уровне.

А вот так выглядит ТОП-20 моделей легковых автомобилей (продажи 1-го квартала 2021 года), доля в %/шт.

Инфографика: belretail.by