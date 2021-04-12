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Россия стала лидером по избыточной смертности от коронавируса — New York Times

New York Times провел собственные исследования, согласно которым Россия оказалась лидером по избыточной смертности во время пандемии коронавируса. С апреля по декабрь 2020 года смертность в России, по информации издания, выросла на 28% и составила 362,3 тыс. избыточных смертей.


В числе лидеров оказались также Испания, где рост смертности составил 23%, и Италия — рост на 29%. Великобритания и США заняли четвертое место с приростом по 17%. Наименьшая динамика отмечена в Германии (3%). New York Times ставит под сомнение утверждение Владимира Путина об успешной борьбе России с коронавирусом, пишет kasparov.ru. 

По данным Росстата, за 2020 год население России сократилось на 510,5 тыс. человек, что является рекордным падением численности населения страны с 2005 года. Общая численность населения России достигла минимума с 2014 года.          

В декабре "Независимая газета" со ссылкой на данные Росстата сообщала, что по итогам 2020 года в России избыточная смертность составила 280 тыс. человек, или 1,9 человека на тысячу россиян. Этот показатель почти в два раза выше, чем в США, в 2,5 раза выше, чем в Швеции, и в семь раз больше, чем в Германии.  
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