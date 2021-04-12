Китай признал невысокую эффективность своих вакцин от коронавируса
Эффективность китайской вакцины Sinovac оценивают в 50,4%.
Фото: Павел Мартинчик
Китайский центр по контролю за распространением болезней признал невысокую эффективность вакцин от COVID, произведенных в КНР. Об этом сообщает издание The New York Post. Директор центра Гао Фу огласился с тем, пишет kp.by, что китайские вакцины малоэффективны.
- Сейчас рассматривается вариант, при котором мы используем для иммунизации разные вакцины разного производства, - заявил Гао Фу.
Издание со ссылкой на исследователей Бразилии приводит процент эффективности китайской вакцины Sinovac - 50,4%. Для сравнения, эффективность вакцины Pfizer оценивают на 97%.
Источник: Наталья Корсак
07:55 12/04/2021
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