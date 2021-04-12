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Китай признал невысокую эффективность своих вакцин от коронавируса

Эффективность китайской вакцины Sinovac оценивают в 50,4%.

Фото: Павел Мартинчик

Китайский центр по контролю за распространением болезней признал невысокую эффективность вакцин от COVID, произведенных в КНР. Об этом сообщает издание The New York Post. Директор центра Гао Фу огласился с тем, пишет kp.by, что китайские вакцины малоэффективны.

- Сейчас рассматривается вариант, при котором мы используем для иммунизации разные вакцины разного производства, - заявил Гао Фу.

Издание со ссылкой на исследователей Бразилии приводит процент эффективности китайской вакцины Sinovac - 50,4%. Для сравнения, эффективность вакцины Pfizer оценивают на 97%.
Источник: Наталья Корсак
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