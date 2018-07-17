В интернете идет сбор подписей против изменений Трудового кодекса





Тем временем, на сайте «Удобный город» идет сбор подписей за отмену нововведений:





— Стоит отметить, что согласно действующему законодательству, отбывание работником административного ареста не является основанием для увольнения, так как у работника имеется уважительная причина отсутствия на работе – наличие обязанности исполнения требований законодательства и постановления о наложении дисциплинарного взыскания

А неисполнение работником трудовых обязанностей по не зависящим от него причинам не может рассматриваться как дисциплинарный проступок.

Мы, граждане Республики Беларусь, выражаем обеспокоенность в связи с узакониваем норм и практик, которые противоречат не только международным стандартам в сфере прав человека, но и требованиям национального законодательства, пишут авторы обращения.

И требуют:





от Палаты представителей Национального собрания – принять постановление об отмене постановления о принятии проекта Закона «Об изменении законов» (по вопросам трудовых отношений) в первом чтении, и о повторном рассмотрении его в первом чтении (на основании статьи 145 Регламента Палаты представителей Национального собрания);





от Министерства труда и социальной защиты – провести общественное обсуждение проекта Закона «Об изменении законов» (по вопросам трудовых отношений) в соответствии с требованиями статьи 7 Закона Республики Беларусь от 17.07.2018 № 130-З «О нормативных правовых актах» и Положения о порядке проведения публичного обсуждения проектов нормативных правовых актов, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 28.01.2019 № 56 – на сайте «Правовой форум Беларуси», путем парламентских слушаний (с допуском всех заинтересованных лиц) или в средствах массовой информации.

Петиция будет отправлена в Палату представителей и Минтруда.



