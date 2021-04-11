Иллюстративное фото





Корниенко также отметил, что после своего полета он предельно четко осознал, как пренебрежительно люди относятся к окружающей среде. "Оно (такое отношение - ред.) просто варварское... Я прошу всех: донесите полиэтиленовый пакет до урны. Потому что пластиковый остров, который плавает в океане, размером с Калифорнию, его реально видно из космоса", - сказал он.