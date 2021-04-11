Космонавт рассказал, что плавающий в океане остров из мусора видно с МКС
Участник годового полета на Международной космической станции (МКС), российский космонавт Михаил Корниенко призвал к раздельному сбору мусора, чтобы экологическая ситуация не погубила жизнь на планете, передает РИА Новости.
Иллюстративное фото
Корниенко также отметил, что после своего полета он предельно четко осознал, как пренебрежительно люди относятся к окружающей среде. "Оно (такое отношение - ред.) просто варварское... Я прошу всех: донесите полиэтиленовый пакет до урны. Потому что пластиковый остров, который плавает в океане, размером с Калифорнию, его реально видно из космоса", - сказал он.
13:07 11/04/2021
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