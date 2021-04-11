+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Санкции Репрессии Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

После Китая и России: еще одна страна предложила Беларуси свою вакцину от коронавируса

Об этом рассказал министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.



Он сообщил, что вопрос обсуждался на  встрече Александра Лукашенко с Чрезвычайным и Полномочным послом Индии Сангитой Бахаду.
 
— Индия разработала уже две вакцины. Она предложила и нам использовать свою разработку для населения. — Это пример нормального, порядочного, равноправного взаимодействия двух государств. Когда искусственно не выпячиваются и не политизируются какие-то проблемы, связные с правами человека, еще какими-то вещами, что зачастую является абсолютно надуманным предлогом, — заявил глава МИД в эфире БТ.
 
Отметим, что в настоящее время в Индии производится 2 вида вакцин. Первая – Covishield – местное название препарата, созданного британско-шведской компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом. Вторая вакцина — Covaxin созданная индийской компании Bharat Biotech.
 
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Моя реакция на статью Павла Усова.
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...
Уладзiмiр Някляеў
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ФОРУМЕ КАЛИНОВСКОГО
Ольга Карач
Лия Ахеджакова о новом фильме про Беларусь!
Канапацкая Ганна
Почему Кремль не даст уйти Лукашенко
Михаил Пастухов
С ДНЕМ КОНСТИТУЦИИ 1994 ГОДА!
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]