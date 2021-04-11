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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Санкции Репрессии Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Ночное ДТП в Пинском районе – погибли два человека

ДТП, в результате которого погибли два человека, случилось ночью 11 апреля в Пинском районе, подробности рассказали в Следственном комитете Беларуси.

По предварительным данным, 27-летний житель Пинска на Nissan ехал по автодороге Р-8 Лунинец – Пинск по направлению к Пинску. В какой-то момент он не смог справиться с управлением, из-за чего машина оказалась в кювете, врезалась в деревья и загорелась.

Сам водитель и его 18-летняя спутница скончались на месте. 

Следователи и специалисты комитета судебных экспертиз осмотрели место происшествия, зафиксировали следовую обстановку, назначили судебно-медицинские и автотехническая экспертизы.

По факту ДТП в отношении водителя возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса.
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