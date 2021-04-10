







Желающие могли не только сфотографироваться с байками и посидеть на них, но и поучаствовать в различных конкурсах и получить ценные призы типа бесплатной полировки или тату.





В одном из конкурсов решили проверить силу мотоцикла МВ-750. На него взгромоздились сразу 20 человек и… байк выдержал, даже проехал несколько метров!





Напомним, что во многих городах Беларуси байкеры отказались от подобных мероприятий в знак протеста против задержаний, арестов и судов над байкерами во время и после прошлогодних акций протеста.



