Байкер посадил на мотоцикл сразу 20 человек: мотосезон открыли в Гродно
Десятки мотоциклистов собрались на северной парковке торгово-развлекательного комплекса «Тринити». Некоторые приехали и вовсе целыми семьями, рассказывает «Вечерний Гродно».
|
1 из 5
Желающие могли не только сфотографироваться с байками и посидеть на них, но и поучаствовать в различных конкурсах и получить ценные призы типа бесплатной полировки или тату.
В одном из конкурсов решили проверить силу мотоцикла МВ-750. На него взгромоздились сразу 20 человек и… байк выдержал, даже проехал несколько метров!
Напомним, что во многих городах Беларуси байкеры отказались от подобных мероприятий в знак протеста против задержаний, арестов и судов над байкерами во время и после прошлогодних акций протеста.
Фото: "Вечерний Гродно"
10:56 11/04/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение