Подозреваемых, 25-летних Дмитрия Коновалова и Владислава Ковалева, нашли за сутки. О ходе расследования с экранов телевизора докладывал лично президент Беларуси Александр Лукашенко. Еще до решения суда он называл задержанных исполнителями теракта. По словам Лукашенко, силовикам потребовались всего сутки для того, чтобы вычислить преступников, «не выходя из кабинетов, без шума, выстрелов и трескотни».





Через полгода Верховный суд республики признал Коновалова и Ковалева виновными и и приговорил к расстрелу. Организаторы взрыва и мотивы установлены так и не были.





Осужденных казнили в марте 2012 года, спустя четыре месяца после вынесения приговора и за месяц до первой годовщины взрыва в метро.





Независимые социологи еще в 2011 году опубликовали результаты опроса, по которым 43,4% белорусов считали Коновалова и Ковалева невиновными. Многие эксперты до сих пор указывают на нестыковки в материалах дела.





Русская служба Би-би-си поговорила с матерью казненного Ковалева и одним из пострадавших о том, почему не все верят итогам официального расследования.