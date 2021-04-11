+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Санкции Репрессии Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

«Одно спрятано в другом». Артемий Лебедев рассказал о двух удивительных местах в Минске

Известный российский дизайнер Артемий Лебедев рассказал о двух местах, которые его удивили в Минске, и которыми жителям столицы следует гордиться. Пост на эту тему он разместил на своей странице в Instagram, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».



Так, по словам Лебедева, на ул. Свердлова, 2 есть хорошо реконструированное конструктивистское здание Фабрики-кухни. Второе удивительное место – ресторан «Симпл», расположенный внутри.

«Фабрика-кухня напоминает дом Наркомфина в Москве (с поправкой на то, насколько города разные). Особенно крыши похожи! «Симпл» — ресторан с прекрасными маленькими порциями и вкусный. Хочу сюда вернуться каким-нибудь вечером и взять вина», — написал дизайнер у себя на странице в Instagram.

Отметим, что, вероятно, Артемий вспомнил о своей осенней поездке в Минск, так как на данный момент ресторан «Симпл» больше не работает.

К слову, во время той поездки, Лебедев отметил еще одно минское заведение, которое находится на ул. Революционной, 17.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Моя реакция на статью Павла Усова.
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...
Уладзiмiр Някляеў
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ФОРУМЕ КАЛИНОВСКОГО
Ольга Карач
Лия Ахеджакова о новом фильме про Беларусь!
Канапацкая Ганна
Почему Кремль не даст уйти Лукашенко
Михаил Пастухов
С ДНЕМ КОНСТИТУЦИИ 1994 ГОДА!
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]