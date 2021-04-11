







Так, по словам Лебедева, на ул. Свердлова, 2 есть хорошо реконструированное конструктивистское здание Фабрики-кухни. Второе удивительное место – ресторан «Симпл», расположенный внутри.





«Фабрика-кухня напоминает дом Наркомфина в Москве (с поправкой на то, насколько города разные). Особенно крыши похожи! «Симпл» — ресторан с прекрасными маленькими порциями и вкусный. Хочу сюда вернуться каким-нибудь вечером и взять вина», — написал дизайнер у себя на странице в Instagram.





Отметим, что, вероятно, Артемий вспомнил о своей осенней поездке в Минск, так как на данный момент ресторан «Симпл» больше не работает.





К слову, во время той поездки, Лебедев отметил еще одно минское заведение, которое находится на ул. Революционной, 17.



