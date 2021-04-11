







Об этом сообщает портал Cybernews.





Среди выложенных в сеть личных данных фигурируют имена, фамилии, ссылки на фотографии пользователей, а также информация об аккаунтах пользователей в других социальных сетях.





Clubhouse - социальная сеть, где пользователи общаются голосовыми сообщениями без возможности записи и дальнейшего распространения. Чтобы присоединиться к приложению, нужно получить приглашение от уже зарегистрированного пользователя.





Платформа Clubhouse существует с апреля прошлого года. В Украине социальная сеть, где можно обмениваться голосовыми сообщениями, создавать комнаты, набрала популярность в начале 2021 года.





Ранее сообщалось, что Twitter принял решение запустить собственный аналог Clubhouse. Однако эта соцсеть будет работать на Android.