Принца Филиппа еще не похоронили, но уже собираются перезахоронить





Фото: Dailymail.co.uk | Королева Елизавета II и принц Филипп





Первоначально, пишут журналисты, гроб с телом принца поместят в Королевское хранилище часовни Святого Георгия. Однако когда не станет королевы, их обоих похоронят в мемориальной часовне Георга VI.





Сейчас же в Великобритании готовятся к траурным мероприятиям в условиях пандемии. Похоронят мужа Елизаветы II 17 апреля.





По состоянию на сейчас состоялась лишь часть из запланированных памятных мероприятий. В частности, на местном ТВ показали интервью с детьми Филиппа и Елизаветы, где они рассказали о жизни отца.





Помимо этого, 10 апреля в 12.00 по местному времени в городах королевства произвели пушечные залпы.





Сама Елизавета II, которая прожила в браке с герцогом более 70 лет, вступает в 8-дневный траур. В течение всего этого срока она не будет исполнять королевские и государственные обязанности.





Ей уже выразили свои соболезнования ряд мировых политиков, а члены королевской семьи внесли изменения на свои страницы в социальных сетях и на официальных сайтах, а в стране объявлен 10-дневный траур.





Напомним, герцог Эдинбургский скончался утром в пятницу, 9 апреля, в Виндзорском замке. Через два месяца ему должно было исполниться 100 лет. Однако здоровье принца Филиппа сильно пошатнулось. В феврале он попал в больницу, перенес инфекцию и операцию на сердце, и в последние недели перед смертью не появлялся где либо.