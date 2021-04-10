С апреля на всех станциях БелЖД объявления делаются на белорусском языке
На Белорусской железной дороге утверждены типовые тексты информирования пассажиров на вокзалах, станциях и остановках.
Поезд БелЖД / Еврорадио
Как стало известно "Полесской Весне", приказ об их утверждении 25 февраля подписал первый заместитель начальника военного ведомства Иван Шилов, передает Еврорадио. В нем начальникам железнодорожных управлений поручено обеспечить трансляцию объявлений на всех станциях и остановках на белорусском языке с 1 апреля.
Объявления в региональных поездах звучат по-белорусски уже несколько лет. Теперь это правило распространилось на межрегиональные поезда.
19:01 10/04/2021
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