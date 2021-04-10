



Поезд БелЖД / Еврорадио





Иван Шилов, Как стало известно "Полесской Весне", приказ об их утверждении 25 февраля подписал первый заместитель начальника военного ведомства передает Еврорадио. В нем начальникам железнодорожных управлений поручено обеспечить трансляцию объявлений на всех станциях и остановках на белорусском языке с 1 апреля.





Объявления в региональных поездах звучат по-белорусски уже несколько лет. Теперь это правило распространилось на межрегиональные поезда.







