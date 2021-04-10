В свете преобразований в системе образования после августа 2020 года - от выставления детей на запись видео в КЗ флажках и псевдопатриотизма до невмешательства родителей в учебный процесс - уместно вспомнить и события 1863 года на нашей земле, пишет аналитик Егор Лебедок. В книге А.И. Миловидова «Участие молодежи Северо-Западного края в мятеже 1863 года и вызванная им реформа местных учебных заведений», 1904 г. содержится такой фрагмент:





«Из отобранных у юных мятежников писем можно видеть, какое громадное влияние имели в деле мятежа матери, благословлявшие на него своих сыновей и паненки, гнавшие молодежь «до лясу» и проявлявшие замечательную изобретательность в своем влиянии на распространение мятежного духа молодежи. Парализовать последний, оказать отрезвляющее влияние могла только правильно поставленная правительственная русская школа...».





Основной догмат русской и потом советской школы - воспитание по принципу «подчиняйся», которые преподносится под видом патриотизма. Такая школа и образование в целом не предназначены для воспитания свободного человека. Более того, свобода всегда противопоставляется патриотизму (свобода приведет к падению, развалу государства и т.п.), тезис о том, что свободный человек может быть патриотом, более того, даже большим и лучшим, чем воспитанник русской школы, последняя всячески устраняет из общественного дискурса.





Проще говоря, людей такая школа воспитывают под нужды тех, кто у власти, громко отождествляя это с патриотизмом. Соответственно, такая школа дает сугубо утилитарные для власти навыки - обеспечение пром- и продовольственного производства. Гуманитарные знания сводятся до минимума. Как следствие в том же СССР, например, были прекрасные естественнонаучные школы, но гуманитарные знания в широком смысле ограничивались лишь нужными для той власти. Как итог - «заряжание» воды Чумаком через телевизор (аналогично сейчас военком с передачей заряда), рост конспирологических теорий, неспособность понять принципиальные системные ошибки в госситеме и т.д. и т.п.





Применительно к нашим реалиям, например, мы в школах изучаем не мировую литературу, а только русскую. Образование при Лукашенко в целом планово ухудшается за счет множества ненужных и непродуманных реформ и поставленных целей воспитания граждан, при этом, конечно, какие-то статпоказатели для отчетности растут с каждым годом. В совокупности отсутствие современных гуманитарных знаний (от представлений о человеке до экономики и права) и снижение обучения критическому мышлению создают людей, легко поддающихся простым манипуляциям, что и нужно для удержания власти некомпетентными или аморальными людьми.





В отличие от упомянутых выше матерей, увы, у нас многие родители давно воспитывают детей в духе «не лезь никуда», «молчи - будь хитрым», и т.п., то есть воспитывают молчаливых людей, способных лишь к ситуативному выживанию за счет пассивности. Конечно, это еще больше позволяет дорвавшимся до власти некомпетентным и аморальным людям удерживаться длительное время, а также позволяет иностранным акторам легко оккупировать страну.