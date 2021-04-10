+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Санкции Репрессии Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

При покупке билетов на дачи в некоторых населенных пунктах стали требовать паспорт

В редакцию «Флагштока» обратилась читательница, которая высказала недоумение тем фактом, что в новом дачном сезоне для поездки на дачу у нее впервые потребовали паспорт. Объясняем, с чем это связано.


9 ноября 2020 года Гомельский облисполком принял решение №873 «Об установлении пределов пограничной зоны и пограничной полосы на территории Гомельской области», которым изменил пределы приграничной зоны с Украиной.

Если ранее пределы приграничной зоны проходили преимущественно по границам сельсоветов, то теперь во многих местах они проложены по автодорогам. В результате часть населенных пунктов оказалось в пределах пограничной зоны.

Граждане Беларуси могут находиться в пограничной зоне только при наличии документа, удостоверяющего личность, обязательно содержащего фотографию. Это может быть паспорт, военный билет, водительское или служебное удостоверение.

В основном изменения коснутся тех гомельчан, у которых дачи расположены в Лоевском районе. Здесь в пограничную зону внесли 17 населенных пунктов: Пустая Гряда, Островы, Новая Олешковка, Корчемка, Николаевка, Абрамовка, Тучки, Громыки, Сутково, Переделка, Городок, Казимировка, Рекорд, Первомайск, Рудня Каменева, Подречицкое, и Кошовое.

В Гомельском районе в обновленный список добавились поселки Папанин и Городок Руднемаримоновского сельсовета, но была исключена деревня Шутовка Терюхского сельсовета.

В пределы пограничной зоны, как и ранее, не входят территории оздоровительных учреждений, объектов культуры, мест массового отдыха, водопользования, отправления религиозных обрядов, туристические маршруты.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Моя реакция на статью Павла Усова.
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...
Уладзiмiр Някляеў
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ФОРУМЕ КАЛИНОВСКОГО
Ольга Карач
Лия Ахеджакова о новом фильме про Беларусь!
Канапацкая Ганна
Почему Кремль не даст уйти Лукашенко
Михаил Пастухов
С ДНЕМ КОНСТИТУЦИИ 1994 ГОДА!
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]