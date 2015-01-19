



Новый Республиканский спортивно-технический комплекс ДОСААФ открылся 9 августа 2020 года. С тех пор жители поселка не могут спокойно провести ни будние дни, ни выходные.





Любители дрифтинга, авто- и мотогонок, профессионалы и новички приезжают в комплекс как поучаствовать в соревнованиях, так и потренироваться, пишет greenbelarus.info. Рев моторов создает постоянное звуковое напряжение, к которому невозможно привыкнуть.





Как рассказали местные жители операторам Зелёного телефона, они недовольны не тем, что появился стадион, а тем, что он находится в непосредственной близости от их домов. Некоторые соревнования создают столь высокое шумовое загрязнение, что оказывают сильную нагрузку на психику.





Ведь до ближайших жилых домов от комплекса меньше 70 метров. Установленный звукоизолирующий забор во время трековых соревнований не помогает. Рев разносится по всей округе.





Как видно на карте, Республиканский комплекс ДОСААФ от жилого поселка отделяет только шумоизолирующий забор и дорога. Никаких зеленых насаждений, которые также могли бы работать как шумопоглотители.





Как видно на карте, Республиканский комплекс ДОСААФ от жилого поселка отделяет только шумоизолирующий забор и дорога. Никаких зеленых насаждений, которые также могли бы работать как шумопоглотители.





По закону перед строительством должны были пройти общественные обсуждения. Информация о них была напечатана в малотиражке — районной газете «Прысталічча» от 24.01.2015 №3 (10439).





Парадоксально то, что Минский районный исполнительный комитет уже 19.01.2015 решением №213 определил, что общественные обсуждения состоялись. То есть даже если бы вы знали про существование газеты «Прысталічча» и следили за ее выпусками, то информацию получили бы с опозданием и физически не смогли принять участие в слушаниях.





Об этом нам рассказали местные жители Прилесья, которые продолжают борьбу за свое спокойствие. Кстати, в ответе на запрос, отправленный одним из активистов в





Минский районный исполком, там подтвердили, что общественные обсуждения не проводились.





Стадион не только терроризирует Прилесья, но и нарушает покой близлежащих населенных пунктов, таких как поселок Сосны, деревни Ельница, Королищевичи, Стайки. Говорят, что слышно рев моторов во время гонок и в Шабанах, а также в поселке Привольный.





В ответ на многочисленные жалобы местных жителей, 15 октября 2020 года для разрешения конфликтной ситуации вокруг спортивного комплекса ДОСААФ из Минского райисполкома прибыла комиссия.





Покивали головами, согласились, что шумозащитный забор своей функции не выполняет. Обещали разобраться и даже организовать встречу, на которой как представители РСТК ДОСААФ, так и местные жители смогут обсудить проблему и найти возможные механизмы ее решения.





Но, опять же в духе чиновничьего процесса, комиссионное совещание если и прошло (как об этом говорится в «отписке» от 21.12.2020 №2-13/1309), то без приглашения всех заинтересованных сторон и без протокола (это подтвердили и в Минском райисполкоме).





Про то, что соседству с авто- и мотогонщиками не позавидуешь, знают не только жители Прилесья, но и Новой Боровой.





Когда в 2014 году A-100 приступил к строительству жилого комплекса на землях «принадлежащих» ДОСААФ, одним из условий было как раз строительство нового стадиона и перенос трасс. Под территорию был выбран карьер Ленинский в деревне Прилесье, недалеко от Стаек. Вскоре начались подготовительные работы и строительство.





Однако первые жители Новой Боровой смогли воочию убедиться, что значит жить рядом с комплексом ДОСААФ. Про спокойные выходные дни во время соревнований можно было забыть, радовали только новости о том, что трасса и стадион скоро переедут.





В августе 2020 года новый комплекс в районе деревни Прилесье сдали в эксплуатацию. По мнению председателя Наблюдательного Совета ГК «А-100» Александра Центера, «в выигрыше остались все: люди, бизнес и страна в целом». Оказалось, что не все — интересы и права местного населения вновь были нарушены.





Жители поселка Прилесье не против стадиона, они против шума. Некоторые дисциплины проходят при допустимом уровне и не оказывают негативного психологического воздействия, что и подтвердил ответ Минского зонального центра гигиены и эпидемиологии от 13.10.2020 №5-8/м-303/328.





Однако трековые гонки, кольцевые авто- и мотогонки, картинг-слалом, тренировки по этим видам и обучение создают невыносимое звуковое загрязнение. Решить эту проблему посредством создания новых шумоизолирующих и шумопоглащающих конструкций должно стать задачей как владельцев РСТК ДОСААФ, так и застройщика.





Напомним, что 15 сентября 2020 года Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь приняло «Строительные нормы Республики Беларусь. Защита от шума». Провести экспертизу хотя бы на соответствие этим нормам уже было бы началом конструктивного решения проблемы поселка Прилесье.





Кстати, пинскому стадиону ДОСААФ, одному из самых старых в Беларуси, решением Пинского городского исполнительного комитета от 27 ноября 2020 года предписали: «Проведение шумозащитных мероприятий при реконструкции и упорядочении территории автодрома УП ЧУП «Пинская автошкола» РГОО ДОСААФ с проведением соответствующих расчетов, с целью защиты существующей и вновь размещаемой жилой застройки (ул. Крайняя, Широкая) по условиям акустического дискомфорта».





Шумовое загрязнение в Минске: живя в мегаполисе, можно потерять слух

Акустическое или шумовое загрязнение — это серьезная проблема современного общества. Негативное воздействие может привести не только к развитию нервных и психологических заболеваний, но и спровоцировать потерю слуха.





По этой причине, например, амбициозный европейский проект Green City Accord признал вопрос шумового загрязнения одним из наиболее значимых критериев развития городов.





А известное международное гражданское объединение экологического мониторинга Sensor Community разрабатывает механизмы наблюдения за уровнем шума в населенных пунктах. Причем речь идет не о таких брутальных показателях, таких как рев дрифтующих автомобилей, а об акустическом загрязнении, вызываем, например, интенсивным транспортным потоком.



