Фото из архива: Сергей Никрашевич





Депутаты Палаты представителей поддержали изменения в Кодекс об образовании. В профильном министерстве заявляют, что в новом кодексе будут устранены пробелы, имеющиеся в предыдущей редакции. А председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Игорь Марзалюк отметил: «Четко оговорено в законодательстве, что родители и законные представители детей не имеют права вмешиваться в учебный процесс. За этими вопросами, информацией они обязаны будут обращаться непосредственно в учреждение образования».





Это нововведение сильно возмутило родителей. Неужели они настолько вмешивались в образовательный процесс, что их решили лишить этого права? На этот вопрос «Брестская газета» попросила ответить заместителя председателя «Таварыства беларускай школы», редактора портала Настаўнік.info Тамару Мацкевич. По ее словам, на законодательном уровне у родителей и раньше не было возможности вмешиваться в образовательный процесс.

«Прапісаныя апякунскія рады, бацькоўскія рады мелі толькі права дарадчага голасу. Іх ніхто ніколі не слухаў. Маглі, калі добрая адміністрацыя, неяк улічыць іх меркаванне, але калі гэта паступала наверх, то бацькі і так нічога не вырашалі. У нас бацькам не давяраюць вырашыць, у што сваё дзяця апрануць, каб адправіць у школу, то што ўжо гаварыць пра іншае. Гэты дзелавы стыль, які сінтэтыка, які нязручны, які несучасны. Нават на такім узроўні гэта вырашаюць за бацькоў. Школа і наогул адукацыя манапалізаваныя дзяржавай, і як было, так і застаецца», – говорит Тамара Мацкевич.





По ее мнению, сейчас, когда в стране не работают никакие законы, нет смысла обсуждать какой-то кодекс. Она называет его несовременным, не соответствующим ни требованиям рынка труда, ни требованиям самореализации детей.





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«Таму як толькі памяняецца ўлада трэба будзе яго выкінуць і напісаць новы сучасны закон аб адукацыі, дзе будуць улічаны сусветныя тэндэнцыі ў адукацыі, удзел бацькоў, удзел усіх суб’ектаў навучальнага працэсу – і працадаўцаў, і мясцовых уладаў, і мясцовага самакіравання, – считает Мацкевич. – Увесь свет ідзе на тое, каб як мага больш праў аддаць бацькам і органам мясцовага самакіравання, школьныя рады кіруюць школай. А у нас хто? У нас невядома хто. Мы не ведаем, хто кіруе, бацькі не могуць вырашыць, якой мовай дзяцей навучаць, яны могуць толькі прапанаваць, хаця Канстытуцыя дазваляе вырашаць. Але зацвярджае гэта мясцовая вертыкаль – упраўленне адукацыі. Яны пішуць «немэтазгодна» – і ўсё. Гэты Кодэкс супярэчыць Канстытуцыі, што ўжо казаць пра іншае. Яго пісалі не спецыялісты».





Однако нововведения, которые планируется ввести в закон об образовании, касаются не только родителей, но и учителей. Например, начальным школам законодательно разрешат принимать на обучение детей младше 6 лет, а наполняемость классов перестанет ограничивается, некоторые виды школ сократят и так далее. Какое из новшеств больше всего волнует педагогов, спрашиваем у Тамары Петровны.





«Асноўнае, што хвалюе настаўнікаў, ды і бацькоў – кодэкс, як бы ён не быў, не выконваецца. Не выконваюцца ніякія законы. Калі напісана, што ў гімназічных класах – не больш за 25 чалавек, то на практыцы іх можа быць 30. Настаўніку немагчыма абараніцца, гэтыя кароткачасовыя кантракты не даюць яму магчымасці адстаяць свае працоўныя правы. Няма механізму ўплыву ні на змест, ні на метадычную базу. Калі я спрабавала пытацца ў настаўнікаў, што іх хвалюе, яны казалі: мы на стары не звярталі ўвагу і на новы таксама, бо ён ніяк не ўплывае на школьнае жыццё», – подытоживает Мацкевич.











