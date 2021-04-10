В Украину не пустили автобус из Беларуси

Пограничники обратили внимание, пишет TUT.BY, что бланки не похожи на настоящие, у некоторых справок оказались одинаковые номера.





Фото: пограничная служба Украины





Фото: пограничная служба Украины





Белорусам отказано во въезде, на место вызвали полицию, решается вопрос о возбуждении уголовного дела за подделку документов.





Фото: пограничная служба Украины





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