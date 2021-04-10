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В Минске в аварии погиб мотоциклист

Днем 10 апреля 59-летний водитель, управляя автомобилем Mitsubishi, двигался по улице Тростенецкой в Минске. Проезжая вблизи дома 5 указанной улицы, при совершении поворота налево он не уступил дорогу двигающемуся по встречному направлению мотоциклу.


Водитель мотоцикла, 34-летний мужчина, от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Следователи во взаимодействии с сотрудниками ГАИ и управления ГКСЭ по городу Минску проводят осмотр места происшествия, допрашивают очевидцев.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса Беларуси.
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