Эксперты прокомментировали статистику о смертности в Беларуси

По информации Белсата, на начало 2021 года в Беларуси проживало 9 349 645 человек. Это на 60 614 человек меньше, чем на начало 2020 года.





Андрей Елисеев, политолог, основатель EAST Центра:





Белстат опубликовал краткий демографический сборник. Однако из него напрямую не следует реальная смертность от коронавируса, просто потому что Белстат продолжает скрывать самую важную цифру, которой давным-давно владеет: суммарное количество смертей в 2020 году.





Сделан очень хитрый изворот: в сборнике содержится лишь оценочная численность населения на начало года по районам страны и стране в целом. Из нее следует, что численность населения Беларуси на 1 января 2021 года составила примерно на 60600 человек меньше, чем годом ранее.





Эта статистика включает в себя как миграционные тенденции (разница между количеством лиц, которые выбыли из Беларуси и прибыли как минимум на 1 год), так и естественное движение населения (разница между числом зафиксированных смертей и рождений).





Для сравнения, за 2019 год численность населения Беларуси официально уменьшилась на 19 тысяч. При этом естественная убыль населения составила 33 тысячи человек, и она официально была компенсирована миграционным приростом около 14 тысяч человек.





Миграционный прирост – это огромный обман белорусской статистики, который рисуется из года в год. Просто множество людей не уведомляют госорганы о выезде из страны на ПМЖ. Потому в страну якобы прибывают больше, чем выбывают, хотя в действительности это не так.





Если бы Белстат удосужился предоставить хотя бы официальную миграционную статистику за 2020 год, то разница между числом смертей и рождений в 2020 году стала бы известна.





Даже если за 2020 год записали нулевой миграционный баланс (что маловероятно, скорее его вновь сделали положительным) и принимая во внимание, что число рождений в 2020 году примерно на 6-7% меньше показателя 2019 года (то есть, составила оценочно 82 тысяч, в то время как в 2019 году была почти 88 тысяч), то избыточная смертность за прошлый год составила как минимум 20 тысяч человек.





Если же за 2020 год официально (!) вновь вышел положительный миграционный прирост (скажем, 10 тысяч вместо 14 тысяч в 2019), то число "избыточных" смертей в 2020 году достигло 30 тысяч человек.





Объявленная общая убыль населения в 2020 году (60,6 тыс) минус "нормальная" естественная убыль населения за 2019 год (33 тыс.) минус разница в числе рождений за 2019 и 2020 годы (ок. 6 тыс.) минус неизвестный показатель миграционной убыли (если же зафиксирован миграционный прирост, то идет в плюс!) за 2020 год = примерно (!) соответствует реальному количеству смертей от коронавируса за 2020 год.





Дмитрий Иванович, аналитик:





Основной удар пришелся ...по сельской местности. По сути люди были оставлены один на один с болезнью. Хорошо бы увидеть миграцию. Но когда из 60 тысяч потерь населения 37 тысяч-это сельская местность и это с учетом Минского района, который дал +7400 человек, а фактически это Минск. Т.е реально сельская местность потеряла почти 45 тысяч из 60 или 75%. При этом в ней проживает 22% населения.





Мне больно смотреть на статистику родного Солигорска. Город, который в 2019 году вырос на 100 человек в 2020 получил ..минус 701. Это ....(непереводимая игра слов).





Виктор Малишевский, журналист, блогер:





В Минске в 2020-м впервые за год с послевоенных времён упала численность населения.





Город Сенно Витебской области. В 2019 году население города сократилось на 6 (!) человек. А в 2020-м - на 73 человека. На минуту, это 1% населения города.





Или Зельва (Гродненская область), где в 2019 году плюс 43 человека, в 2020-м - минус 84.