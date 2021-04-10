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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Санкции Репрессии Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Подсчитан протестный электорат в городах Беларуси

Абсолютное большинство протестной аудитории так или иначе рассуждало о возможностях уехать из страны. Но 35% опрошенных принципиально не хотят и не планируют уезжать.



Директор» Центра новых идей "Антон Родненков по итогам онлайн-опроса сообщил Tut.by, что "протестный электорат" составляет 38% городского населения Беларуси.

Исследование проводилось онлайн "Центром новых идей" совместно с "Народным опросом" в период с 11 по 13 марта включительно. Аудитория опроса - активная часть населения, которую составляют прежде всего белорусы в возрасте до 50 лет, которые имеют высшее образование, живут в Минске и положительно относятся к протестам.

Респонденты случайным образом делились на четыре подвыборки. Одной из них, "контрольной "группе, сразу задавались вопросы об эмиграции, а три других перед этим также получали текстовые "напоминания" об ухудшении экономического положения, ужесточении репрессий, возможности более тесной интеграции с Россией. Для анализа использовались 8772 анкеты, приблизительно равным способом разделенные между четырьмя группами.

Более 43% опрошенных респондентов верит, что Лукашенко уйдет к концу 2021 года, еще 20%, что к 2025 году. При этом почти 27% опрошенных затруднились ответить на вопрос.

Абсолютное большинство протестной аудитории так или иначе рассуждало о возможностях уехать из страны. Но 35% опрошенных принципиально не хотят и не планируют выезжать. 23% "хотели бы, но не могут" уехать, а 6% предпримут конкретные шаги по эмиграции.

Абсолютный фаворит при потенциальной эмиграции у белорусов - Польша, ее назвали более 71% опрошенных. 34,5% набрала Литва, 30% - Украина.
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