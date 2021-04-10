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В Беларуси за сутки выявили 1433 пациента с COVID-19, скончались 10 человек

В Беларуси по данным на 10 апреля зарегистрировано 334 тыс. 863 человека с положительным тестом на коронавирус, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения в субботу.


Суточный прирост - 1 тыс. 433 пациента с COVID-19 против 1622 за предыдущие сутки.

"За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2 тыс. 344 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией", - сообщили в Минздраве. По состоянию на 9 апреля это число составляло 2 тыс. 334, пишет interfax.by. Всего с начала пандемии в Беларуси выздоровели 325 тыс. 108 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19 (на 9 апреля - 323 тыс. 748, суточный прирост - 1 тыс. 360 пациентов).
 
За минувшие сутки выполнено 18 тыс. 718 тестов. Всего в стране проведено 5 млн. 535 тыс. 400 тестов.
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