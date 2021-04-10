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Полоцким межрайонным отделом Следственного комитета завершено расследование уголовного дела о похищении человека и злостном хулиганстве, сообщили в СК, пишет Sputnik.





Ночью 8 ноября минувшего года 28-летний житель Ушач приехал в гости к другу в Полоцкий район. Когда приятеля дома не оказалось, он в присутствии хозяйки беспричинно избил находившихся там троих мужчин. На следующий день он опять приехал, но уже со знакомыми.





"Когда потерпевший вышел из дома, его ударили, затолкали в багажник автомобиля и отвезли в лес, где заставили копать себе яму. Через некоторое время одному из мужчин сообщили, что очевидцы вызвали милицию. Тогда компания уехала, оставив потерпевшего в лесу", – рассказала Sputnik в пятницу официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько .





По ее словам, в ходе следствия было установлено, что один из обвиняемых снимал видео происходящего на свой мобильный. Видеозапись, на которой зафиксированы обстоятельства преступления, приобщена к материалам дела.





Во время осмотра места происшествия в яме, которую копал потерпевший, были обнаружены три окурка. Биолого-генетической экспертизой установлено, что биологический материал на окурках сигарет мог произойти от трех обвиняемых, рассказала представитель УСК.





По результатам расследования трем мужчинам в возрасте 29, 32 и 30 лет предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 182 (похищение человека) и ч. 2 ст. 339 (злостное хулиганство) Уголовного кодекса Беларуси.





Ко всем обвиняемым применена мера пресечения – заключение под стражу. Расследование дела завершено, материалы переданы прокурору для направления в суд.















