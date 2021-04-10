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Минчанин обещал более чем 100 жертвам "участие в реалити-шоу" и сбежал с их деньгами в РФ

Минчанин, находившийся с 2016 года в межгосударственном розыске, задержан витебскими правоохранителями. Он обманул больше ста человек на 1 млрд "старых" рублей, обещав им участие в реалити-шоу, но сбежал с их деньгами в Россию.


"8 апреля, оперативники витебского управления ГУБОПиК задержали 42-летнего жителя столицы, обвиняемого в особо крупном мошенничестве. С 2016 года он находился в межгосударственном розыске", - рассказала в своем телеграм-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

Она отметила, пишет interfax.by, что мужчина обманул более 100 человек, пообещав им участие в различных реалити-шоу. Желающие лишились в общей сложности более миллиарда неденоминированных рублей. "Заполучив деньги, организатор отказался от своих обязательств, а когда в отношении него возбудили уголовное дело за мошенничество, скрылся в России", - добавила она.
 
Известно, что недавно фигурант вернулся в Беларусь и стал активно участвовать в уличных протестах в Минске. "Кроме того, в сети он призывал к блокированию дорог, забастовкам на предприятиях и другим деструктивным действиям", - отметили в МВД.
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