



"8 апреля, оперативники витебского управления ГУБОПиК задержали 42-летнего жителя столицы, обвиняемого в особо крупном мошенничестве. С 2016 года он находился в межгосударственном розыске", - рассказала в своем телеграм-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.





Она отметила, пишет interfax.by, что мужчина обманул более 100 человек, пообещав им участие в различных реалити-шоу. Желающие лишились в общей сложности более миллиарда неденоминированных рублей. "Заполучив деньги, организатор отказался от своих обязательств, а когда в отношении него возбудили уголовное дело за мошенничество, скрылся в России", - добавила она.

Известно, что недавно фигурант вернулся в Беларусь и стал активно участвовать в уличных протестах в Минске. "Кроме того, в сети он призывал к блокированию дорог, забастовкам на предприятиях и другим деструктивным действиям", - отметили в МВД.







