



Доказательств того, что к смерти причастны украинские военные, нет, сообщает Настоящее время.





Но это не мешает федеральным каналам обсуждать новость, а СК РФ возбуждать уголовное дело, пишет Салідарнасць.





Российские информагентства и телеканалы уже неделю пестрят заголовками об атаке украинского беспилотника в поселке Александровское Донецкой области и гибели в результате этой атаки пятилетнего ребенка. Ребенок действительно погиб. Но украинские военные категорически отрицают версию о беспилотнике.