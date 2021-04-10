Российские госСМИ создали новый фейк, что украинский беспилотник якобы убил ребенка
В начале войны в Украине Россия пугала аудиторию страшилками о выдуманном «распятом мальчике», теперь снова обвиняет Киев в убийстве ребенка.
Доказательств того, что к смерти причастны украинские военные, нет, сообщает Настоящее время.
Но это не мешает федеральным каналам обсуждать новость, а СК РФ возбуждать уголовное дело, пишет Салідарнасць.
Российские информагентства и телеканалы уже неделю пестрят заголовками об атаке украинского беспилотника в поселке Александровское Донецкой области и гибели в результате этой атаки пятилетнего ребенка. Ребенок действительно погиб. Но украинские военные категорически отрицают версию о беспилотнике.
13:01 10/04/2021
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