Вулкан бездействовал с 1979-го, но в декабре прошлого года начал извергать пар и дым. Фото: EPA





Вулкан бездействовал с 1979-го, но в декабре прошлого года начал извергать пар и дым и издавать грохочущие звуки, отмечает BBC.





Премьер-министр Ральф Гонсалвес призвал в Twitter более 16 тыс. жителей "красных" зон эвакуироваться.





По сообщению Национальной организации по чрезвычайным ситуациям Сент-Винсента (NEMO), вулкан извергал пепельные шлейфы на высоту до 8 км. Выпадение пепла зафиксировали также в Международном аэропорту Аргайл.







