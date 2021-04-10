+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Санкции Репрессии Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Мужчина ошибся адресом — и чуть не женился на чужой невесте

В Индонезии мужчина ошибся адресом и чуть не женился на чужой невесте, это произошло из-за ошибки Google Maps. Как сообщает местный портал The Indian Express, это случилось в провинции Центральная Ява.


Фото: pixabay.com

Сопровождавшая жениха группа решила найти с помощью карт Google дорогу к месту проведения свадебной церемонии. Однако из-за сбоя в сервисе они оказались в соседнем поселке. По совпадению там тоже должна была состояться свадьба, пишет Lenta.ru, а жених на нее опаздывал. Гостей хорошо приняли, но во время разговора с одним из них родственник невесты понял, что произошла ошибка. Вскоре им подсказали правильную дорогу.

В 2019 году невеста из индийского города Биджнор, штат Уттар-Прадеш, не дождалась опоздавшего жениха и вышла замуж за другого мужчину. Между семьями было много конфликтов, но последней каплей стало то, что жених опоздал на официальную церемонию. В итоге женщина отменила бракосочетание и вышла замуж за другого молодого человека в присутствии старейшин деревни.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Моя реакция на статью Павла Усова.
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...
Уладзiмiр Някляеў
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ФОРУМЕ КАЛИНОВСКОГО
Ольга Карач
Лия Ахеджакова о новом фильме про Беларусь!
Канапацкая Ганна
Почему Кремль не даст уйти Лукашенко
Михаил Пастухов
С ДНЕМ КОНСТИТУЦИИ 1994 ГОДА!
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]